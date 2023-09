Zeugnisübergabe für die neuen deutschen Imame Stand: 24.09.2023 15:00 Uhr Am Samstag erhalten die ersten Absolventinnen und Absolventen der Imamausbildung des Islamkollegs Deutschland (IKD) ihre Zertifikate. Auch Ex-Bundespräsident Christian Wulff kommt zur Übergabe nach Osnabrück.

von Carolin Fromm und Katrin Hafemann

Zwei Jahre lang haben sie auf diesen Tag hingearbeitet. 26 Muslime und Musliminnen erhalten heute - erstmals in der deutschen Geschichte - ein Zertifikat als ausgebildetes muslimisches Religionspersonal. Finanziert wird das Projekt vom deutschen Staat. Mit dabei ist ab 14 Uhr in der Katholischen Familien-Bildungsstätte Osnabrück als Hauptredner auch der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, der Vorsitzender des IKD-Kuratoriums ist.

18 Muslime absolvierten Imam-Ausbildung

Ein Wochenende im Monat haben die Teilnehmenden digital oder in verschiedenen deutschen Städten gemeinsam gelernt. Dabei ging es unter anderem um Gemeindepädagogik, Predigtlehre und politische Bildung. Im Juni haben 14 Männer und vier Frauen alle nötigen Prüfungen für die gesamte praktische Imamausbildung abgeschlossen. Zudem absolvierten acht Teilnehmende einzelne Fächer, um sich in bestimmten Bereichen weiterzubilden. Das IKD wird vor allem vom Bundesinnenministerium und von Land Niedersachsen finanziert.

Uçar: "Wir leisten Pionierarbeit"

Zehn Jahre lange hatte Bülen Uçar, Professor für islamische Theologie in Osnabrück, für die Eröffnung und Finanzierung der Ausbildung im Juni 2021 gekämpft. Es sei schwer gewesen, einerseits Politiker von der Idee zu überzeugen und andererseits muslimische Verbände und Wissenschaftler*innnen an einen Tisch zu bringen. "Was wir hier machen, ist eine Pionierleistung. Es ist absolut neu im deutschsprachigen Raum."

Auch die Macher haben dazugelernt

Die ersten beiden Jahre des IKD waren auch für die Macher eine turbulente Zeit. So wechselte die Geschäftsführung, die Kollegiaten wünschten sich andere Prüfungsorte, der Lehrplan musste angepasst und neue Dozent*innen mussten gefunden werden. Letzteres sei besonders schwierig, weil es noch nicht viel geeignetes Personal in Deutschland gebe, sagt Uçar. "Wir haben eine enorme Aufbauarbeit geleistet, dabei sicherlich auch Fehler gemacht, vieles gelernt, manche Sachen ganz neu erfunden und manches auch umgeschmissen."

Muslimische Verbände hatten Sorge vor Einmischung

Einige muslimische Verbände befürchteten vor dem Start der Ausbildung, dass die Inhalte vom deutschen Staat vorgegeben werden könnten. Denn der finanziert erstmals eine Imam-Ausbildung. "Aber das ist mitnichten so gewesen", sagt Uçar. Keine Regierung habe versucht, Einfluss zu nehmen, betont er.

Der größte muslimische Verband in Deutschland, die türkische Ditib, ist nicht Teil des IKD in Osnabrück und bildet seit 2020 eigenes Personal aus. Die Imame der Ditib-Gemeinden, die meist noch für fünf Jahre aus der Türkei nach Deutschland entsandt werden, werden von der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet bezahlt. Uçar: "Ich glaube, dass eine Zusammenarbeit mit der Ditib beiden Seiten genützt hätte. Und ich bin weiterhin optimistisch und zuversichtlich, dass eine solche Zusammenarbeit auch zustande kommen kann."

Weiter unklar, wie Imame finanziert werden

Kleine Moscheevereine, die keinem Verband angehören, nehmen Mitgliedsbeiträge - meist im niedrigen zweistelligen Bereich - um Imam und Moschee zu finanzieren. Doch das reicht dem Imam meist nur für einen Minijob oder ein geringes Gehalt. Als Imam eine Familie zu finanzieren, ist so schwierig. Absolvent Muhamed Memedi wäre gern Vollzeit-Imam. Doch dafür reichen die Gelder in seiner kleinen Gemeinde eben nicht. "In der Zwischenzeit hätte man ruhig mal Stellen schaffen können. Aber das ist nicht passiert", sagt Muhamed Memedi mit Blick auf die zwei Jahre Ausbildungszeit. Auch in der Bundeswehr gibt es bisher keine muslimischen Seelsorger - obwohl etwa 3.000 Soldatinnen und Soldaten muslimischen Glaubens dort dienen.

Auch Uçar wünscht sich hier mehr Hilfe vom Staat. "Die Kirchen und jüdischen Gemeinden werden massiv unterstützt, teilweise auch quersubventioniert. Bei den Moscheegemeinden in Deutschland haben wir das nicht." Mit Blick auf die Unterstützung zum Beispiel aus der Türkei, müsse "die Bundespolitik sich die Frage stellen: Wie wichtig sind mir die Moscheegemeinden hier vor Ort?"

