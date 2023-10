Stand: 02.10.2023 09:13 Uhr Zeugen verfolgen Tankstellen-Räuber und ermöglichen Festnahme

Im Landkreis Diepholz haben Zeugen dafür gesorgt, dass ein Verdächtiger nach einem Raub festgenommen wurde. Der 22-Jährige soll am Samstagabend in Kirchdorf eine Tankstelle überfallen haben. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte er die Mitarbeiterin mit einem Taser und erbeutete Bargeld, das er in einen Beutel steckte. Er floh zu Fuß und dann in einem Auto. Zwei Zeugen, einer davon der Pächter der Tankstelle, riefen die Polizei - und blieben dem Flüchtenden auf den Fersen. Sie liefen ihm hinterher, wechselten dann ebenfalls ins Auto und folgten ihm weiter. Dabei hielten sie Kontakt zur Polizei. Die konnte den Verdächtigen in Varrel stoppen und festnehmen. Der Beutel mit Bargeld wurde sichergestellt.

