Stand: 10.11.2022 12:48 Uhr Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Orange Bänke in Osnabrück

In Stadt und Landkreis Osnabrück werden 40 orangefarbene Bänke aufgestellt. Sie sollen zum Aktionstag am 25. November gegen Gewalt an Frauen auf das Thema aufmerksam machen. "Hier ist kein Platz für Gewalt an Frauen und Mädchen!" Dieser Satz steht auf den Bänken. Dazu sind hilfreiche Telefonnummern angebracht.

Die Bänke stehen an Straßen, Plätzen oder Spielplätzen in und um Osnabrück, teilt die Stadt mit. Viele Vereine unterstützen das Projekt. Bislang wurden zum Aktionstag "Orange the World" öffentliche Plätze mit orangefarbenem Licht angestrahlt. Wegen der Energiekrise haben sich Stadt und Landkreis in diesem Jahr für die 40 Bänke entschieden. In den kommenden Jahren sollen immer im November weitere dazu kommen.

