Stand: 21.04.2024 10:43 Uhr Zehnjähriger fährt auf Zweirad mit und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall im Emsland ist am Samstag ein zehn Jahre alter Junge schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 40-Jähriger mit einem elektrisch motorisierten Zweirad auf einer Sandfläche in Esterwegen (Landkreis Emsland). Die Eltern des Jungen kamen den Angaben zufolge mit dem etwa 40-jährigen Fahrer ins Gespräch, woraufhin der Zehnjährige ein paar Runden mit dem Fahrer drehte. In einem unbeobachteten Moment habe der Junge dann den Gashebel betätigt, woraufhin beide stürzten. Der Zehnjährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer fuhr noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte davon. Ob der Fahrer und die Eltern des Jungen sich kannten, war zunächst unklar. Auch, um welche Art Fahrzeug es sich bei dem Zweirad handelte, war laut Polizei nicht bekannt. Nach Angaben eines Sprechers könnte es sich um ein privat umgebautes Fahrzeug handeln. Zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05955) 93 49 70 zu melden.

