Stand: 20.11.2024 14:12 Uhr Winterdienst Osnabrück: Tonnenweise Streusalz steht bereit

Die vier Straßenmeistereien im Bereich Osnabrück sind nach eigenen Angaben gut für den anstehenden Winterdienst vorbereitet. Insgesamt seien an sechs Standorten rund 4.100 Tonnen Streusalz eingelagert, das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. In der vergangenen Saison habe man knapp 1.700 Tonnen Streusalz verbraucht. Das Ziel sei es, bei winterlichen Bedingungen von 6 bis 22 Uhr die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und das bereits für den Berufsverkehr und den Öffentlichen Nahverkehr. Bei Schnee und Eis beginnen die Einsätze in Bad Iburg, Bohmte, Fürstenau und Vechta um etwa 3 Uhr morgens, um Bundes- und Landesstraßen sowie Radwege zu räumen und Salz zu streuen, heißt es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück