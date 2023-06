"Westfalentag": Osnabrück meldet großen Besucherandrang Stand: 08.06.2023 21:34 Uhr Einzelhändler in Osnabrück haben sich am Donnerstag über Zehntausende Einkaufstouristen aus NRW gefreut. In der Innenstadt waren doppelt so viele Menschen unterwegs wie an einem normalen Donnerstag.

Die Parkhäuser in Osnabrück waren voll, und eine Passanten-Zählung am frühen Nachmittag ergab: Es sind ungefähr doppelt so viele Menschen in der Stadt unterwegs wie an einem normalen Donnerstag. Katja Calic vom Handelsverband Osnabrück Emsland äußerte sich gegenüber dem NDR in Niedersachsen zufrieden mit dem "Westfalentag". Auch vom Warnstreik im Einzelhandel habe man in Osnabrück nichts gespürt, so Calic.

Shopping-Gäste aus Hessen in Göttingen

Fronleichnam ist im katholisch geprägten Nordrhein-Westfalen, in Hessen und in Teilen Thüringens ein gesetzlicher Feiertag. Anders als in Niedersachsen, wo ganz normal gearbeitet wird und die Geschäfte geöffnet haben. Darum nutzen traditionell viele Menschen aus den benachbarten Bundesländern diesen Tag, um in Niedersachsen einzukaufen. Auch der Handelsverband Hannover hatte im Vorfeld mit vielen Einkaufstouristen in Hannover, Hameln und Göttingen gerechnet. In Südniedersachsen kommen traditionell viele Shopping-Gäste aus Hessen.

