Stand: 17.12.2022 08:56 Uhr Werlte: Autofahrer flieht vor Polizei und stirbt nach Unfall

In Werlte im Landkreis Emsland ist bei einem Unfall ein 41-jähriger Mann ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte eine Streife gegen 19 Uhr am Freitagabend ein Auto kontrollieren. Der Fahrer sei jedoch mit hoher Geschwindigkeit davongefahren. Kurz darauf verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug: Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und geriet in Brand. Der 41-Jährige wurde aus dem Pkw geschleudert und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der 37-jährige Beifahrer konnte aus dem brennenden Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ergaben Ermittlungen, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag.

