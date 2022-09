Stand: 22.09.2022 19:57 Uhr Werlte: Auto prallt gegen Schulbus mit 19 Kindern

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Pkw in Werlte (Landkreis Emsland) sind nach Polizeiangaben alle 19 Kinder unverletzt geblieben. Aus bisher ungeklärter Ursache sei der Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Bockholte auf gerader Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten. Das Auto kollidierte mit dem Schulbus und blieb als Wrack liegen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Busfahrer erlitt leichte Blessuren. Ein Seelsorger betreute die Kinder am Unfallort.

VIDEO: Emsland: Schulbusunfall mit 19 Kindern (1 Min)

