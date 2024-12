Stand: 13.12.2024 12:12 Uhr Werlte: 91-Jähriger wird zum zweiten Mal Opfer von Einbrechern

Ein Senior aus Werlte (Landkreis Emsland) ist innerhalb von vier Monaten zum zweiten Mal Opfer von Einbrechern geworden. Nach Polizeiangaben drang ein Unbekannter in der Nacht zu Freitag in die Wohnung des 91-Jährigen ein. Der Mann wurde durch Geräusche wach und entdeckte eine schwarz gekleidete Person in seinem Schlafzimmer. Als er den Unbekannten ansprach, ergriff dieser die Flucht, so die Polizei. Der Täter stahl Bargeld und möglicherweise weitere Gegenstände. Der 91-Jährige blieb unverletzt, steht laut Polizei jedoch unter Schock. Bereits Ende September war in seiner Wohnung eingebrochen worden. Die Polizei prüft jetzt, ob die Taten zusammenhängen.

