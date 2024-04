Stand: 15.04.2024 11:30 Uhr Wegen 95 Cent: Rentner muss im Gefängnis

Nach langen Auseinandersetzungen mit den Behörden sitzt ein Rentner aus Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) jetzt in Haft. Das sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage des NDR Niedersachsen. Der 67-jährige Mann wurde am Mittwoch an seinem Wohnort abgeholt und für ein halbes Jahr in die Justizvollzugsanstalt Lingen (Landkreis Emsland) gebracht. Er ließ sich den Angaben zufolge widerstandslos abführen. Im Vorfeld hatte er mit Gewalt gedroht, falls die Polizei den Haftbefehl vollstrecken wollte. Der Mann soll zuvor bereits mehrere Beamte verletzt haben. Angefangen hatte die Auseinandersetzung, als er vor vier Jahren wegen zu schnellen Fahrens 15 Euro bezahlen musste und bewusst 95 Cent zu wenig überwies.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.04.2024 | 08:30 Uhr