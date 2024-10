Stand: 08.10.2024 08:45 Uhr Wartungsarbeiten: Trinkwasser in Osnabrück vorübergehend trüb

Am Mittwoch und Donnerstag führen die Stadtwerke Osnabrück Wartungsarbeiten an den Wassertransportleitungen durch. In dieser Zeit kann es nach Angaben der Stadtwerke vorkommen, dass das Trinkwasser vorübergehend trüb oder verfärbt ist. Auch der Wasserdruck könne in dieser Zeit leicht schwanken. Die Stadtwerke betonen jedoch, dass dies aus hygienischer und gesundheitlicher Sicht unbedenklich sei. Das Trinkwasser für Osnabrück werde über Transportleitungen aus den Wasserwerken Thiene und Wittefeld im Nordkreis bereitgestellt. Da die Leitung aus Wittefeld gewartet werden müsse, werde das Wasser umgeleitet. Mitarbeiter der Stadtwerke müssen dafür aber keine Wohnungen betreten. Darauf weisen die Stadtwerke extra hin, weil es immer wieder Trickdiebe gebe, die sich fälschlicherweise als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück