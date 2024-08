Autofahrer flieht vor Polizei - und lässt Personalausweis zurück Stand: 03.08.2024 12:57 Uhr Die Polizei in Osnabrück sucht nach einem flüchtigen Autofahrer. Dieser wird verdächtigt, sich in der Nacht von Freitag auf Samstag spektakulär einer Polizeikontrolle entzogen zu haben.

Zunächst habe der Mann auf der A30 in der Nähe der Anschlussstelle Sutthausen Haltesignale einer Streife ignoriert, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer sei stattdessen mit seinem Auto geflüchtet. Im Ort Holzhausen stellten Polizeibeamte den Mann, der daraufhin mit seinem Fahrzeug auf die Polizisten zuraste. Die Beamten gaben daraufhin laut Polizei mehrere Warnschüsse ab. Wenig später wurde der Wagen in Holzhausen ohne Fahrer aufgefunden. Im Inneren des Pkw fand die Polizei nach eigenen Angaben "eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel, diverse Mobiltelefone sowie einen polnischen Ausweis".

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen 41-jährigen Mann aus Berlin handeln könnte. Seine Wohnung in Berlin wurde am Morgen von Berliner Polizisten ergebnislos durchsucht. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den Mann ein. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Angaben zu dem Aufenthalt des Flüchtigen machen können oder selbst durch die gefährlichen Fahrmanöver gefährdet wurden, sich telefonisch unter (0541) 327 25 15 zu melden.

