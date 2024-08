Stand: 19.08.2024 09:02 Uhr Wanderer wählen schönste Wege: Theikenmeer-Runde unter Top Fünf

Die Leser des "Wandermagazins" schätzen einen Wanderweg im Emsland: Bei der Wahl zu "Deutschlands schönstem Wanderweg 2024" wählten sie die Theikenmeer-Runde im Naturpark Hümmling in der Kategorie Tagestouren auf den fünften Platz. An der Abstimmung des Wandermagazins beteiligten sich rund 44.000 Menschen. Die etwa neun Kilometer lange Route führt durch das Naturschutzgebiet Theikenmeer bei Werlte und bietet Wanderern Einblicke in eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands. Unter die besten zehn Tagestouren schaffte es noch ein zweiter Weg in Niedersachsen: Der Wanderweg Langwarder Groden (Landkreis Wesermarsch) landete auf dem neunten Platz. Bei den mehrtägigen Touren wählten die Wanderer den Weserbergland-Weg, der im Landkreis Göttingen startet beziehungsweise endet, auf den vierten Platz.

