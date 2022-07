Stand: 02.07.2022 14:02 Uhr Wallenhorst: 69-Jähriger stirbt nach Sturz mit Pedelec

In Wallenhorst im Landkreis Osnabrück ist ein 69-Jähriger nach einem Sturz mit seinem Pedelec gestorben. Der Polizei zufolge hatten Passanten den verletzten Mann am Freitagabend im Ortsteil Hollage entdeckt. Rettungsdienst und Notarzt konnten den 69-Jährigen so weit stabilisieren, dass er in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht werden konnte. Am frühen Sonnabendmorgen starb der Wallenhorster jedoch. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass der Mann alleinbeteiligt stürzte, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.07.2022 | 14:00 Uhr