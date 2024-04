Stand: 12.04.2024 10:54 Uhr Waffen und Munition in Wohnhaus in Twist: Verfahren eingeleitet

Nach den Funden von Waffen und Munition im emsländischen Twist hat die Polizei ein Strafverfahren gegen einen 53-Jährigen eingeleitet. Überprüfungen hätten ergeben, dass es sich zum Teil um erlaubnispflichtige Waffen und Munition handele, sagte ein Sprecher am Freitag. Die Polizei hatte das Wohnhaus am Mittwoch durchsucht. Hintergrund waren den Angaben zufolge Ermittlungen zu einem Diebstahl. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte neben einer geringen Menge Drogen auch Waffen und Munition "in größerem Umfang". Zunächst war unklar, ob es sich um Attrappen handelt. Daher wurden die Gegenstände von Spezialkräften sichergestellt und überprüft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.04.2024 | 09:30 Uhr