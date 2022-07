Stand: 02.07.2022 10:38 Uhr Vrees: Mann stirbt bei Autounfall im Emsland

In Vrees im Landkreis Emsland ist am Samstagmorgen ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Auto auf der Kreisstraße 22 nach links von der Fahrbahn abgekommen, der Wagen überschlug sich anschließend. Die Bergungsmaßnahmen auf der in der Ortschaft dauerten mehrere Stunden.

