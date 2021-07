Stand: 22.07.2021 16:23 Uhr Vorfahrt genommen - 79-Jährige lebensgefährlich verletzt

Eine 79 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Nach Polizeiangaben hatte eine 58-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen. In diesem saßen ein 59-jähriger Mann und die 79-Jährige. Der 59-jährige Fahrer und die Unfallverursacherin erlitten jeweils leichte Verletzungen.

