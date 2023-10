Stand: 04.10.2023 08:05 Uhr Von Autofahrer übersehen: Radfahrer stirbt bei Unfall in Twist

Bei einem Unfall in Twist (Landkreis Emsland) ist ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Laut Polizei überquerte der 40-Jährige am Dienstagnachmittag eine Straße, als er mit einem Auto kollidierte. Der 38-jährige Fahrer dieses Wagens wollte ein Auto überholen, das vor ihm angehalten hatte. Laut Polizei hatte der Autofahrer den Radfahrer übersehen. Der 40-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

