Stand: 25.03.2025 18:32 Uhr Vogelgrippe: Landkreis Emsland gibt Entwarnung

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe auf einem Hof in Emsbüren (Landkreis Emsland) Ende Februar können die Behörden nun Entwarnung geben. Der für Geflügel gefährliche Erreger habe sich nicht weiter ausgebreitet. Deswegen könne nach der Schutzzone nun auch die Überwachungszone ab Freitag, 28. März aufgehoben werden, so der Landkreis. Die Überwachungszone galt in einem Radius von zehn Kilometern um den betroffenen Hof. Hier gelten noch bis zum Wochenende tierseuchenrechtliche Einschränkungen, danach nicht mehr. Das H5N1-Virus war am 23. Februar festgestellt worden. Rund 11.500 Tiere mussten getötet werden. Die Sicherheitsmaßnahmen mit einem Radius von drei Kilometern betrafen 34 Hobbyhalter und neun gewerbliche Betriebe mit rund 222.300 Tieren.

Weitere Informationen Eier vor Ostern: Sehr gefragt, aber auch teuer Die Vogelgrippe hat den USA einen Eier-Engpass beschert. Könnte das in Niedersachsen auch passieren? mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.03.2025 | 08:30 Uhr