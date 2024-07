Stand: 29.07.2024 12:04 Uhr Vogelgrippe: Landkreis Grafschaft Bentheim hebt Schutzzone auf

Drei Wochen nach einem Ausbruch von Geflügelpest in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) haben die Behörden am Montag die Drei-Kilometer-Schutzzone rund um den betroffenen Betrieb aufgehoben. Dort seien bisher keine weiteren Fälle der hochansteckenden Virusinfektion aufgetreten, heißt es vom Landkreis. Eine Überwachungszone zehn Kilometer rund um den Betrieb bleibt aber voraussichtlich noch bis zum 7. August bestehen. Dort ist der Transport von lebendem Geflügel und Eiern grundsätzlich verboten. Außerdem müssen die rund 1,5 Millionen Tiere, die dort in etwa 300 Betrieben gehalten werden, im Stall bleiben.

