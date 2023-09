Stand: 19.09.2023 08:09 Uhr Versuchter Totschlag? Raubüberfall in Neuenhaus angezeigt

Nach einem mutmaßlichen Überfall auf ein Geschäft in Neuenhaus (Grafschaft Bentheim) ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück unter anderem wegen versuchten Totschlags. Sie stützt sich dabei auf die Angaben des Ladenbesitzers. Zwei Männer hätten ihm am vergangenen Donnerstag in seinem Geschäft aufgelauert, so die Aussage des 45-Jährigen. Sie hätten ihn gefesselt und eine größere Menge Bargeld gestohlen. Er habe sich leicht verletzt selbst befreien können. Als er dann seinen Laden in Neuenhaus verlassen wollte, habe er bemerkt, dass ein Regal brannte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen versuchten Totschlags, Raub und Brandstiftung. Zeugen des Vorfalls gibt es nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.09.2023 | 06:30 Uhr