Stand: 16.07.2024 12:28 Uhr Versuchter Totschlag: 23-Jähriger im Streit niedergestochen

In Wagenfeld im Landkreis Diepholz hat ein 23-jähriger Mann seinen Mitbewohner mit einem Messer niedergestochen. Laut Polizei waren die beiden am Sonntagabend in ihrer Wohnung in Streit geraten, dabei sollen sie stark betrunken gewesen sein. Der 23-Jährige soll dann ein Messer gegriffen und auf seinen gleichaltrigen Mitbewohner eingestochen haben. Dieser wurde schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Laut Polizei wurde sein Zustand zunächst als lebensbedrohlich eingestuft. Der mutmaßliche Täter sei nach der Tat geflohen, kurz darauf aber in der Nähe der Wohnung festgenommen worden, sagte eine Sprecherin. Die Hintergründe des Streits sind ihren Angaben nach noch unklar. Der mutmaßliche Täter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min