Vermisste 59-Jährige aus Lingen tot aufgefunden

Die seit dem 30. Januar vermisste 59-Jährige aus Lingen (Landkreis Emsland) ist leblos aufgefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckten Spaziergänger die Frau am Nachmittag in einem Waldstück südlich von Haren (Ems). Die Polizei schließt nach ersten Erkenntnissen ein Fremdverschulden aus.

