Verlassenes Protestcamp bei Bramsche - Müll bleibt im Wald

Stand: 13.02.2024 18:28 Uhr

Fünf Baumhäuser und eine ganze Menge Unrat wurden in einem ehemaligen Protestcamp bei Bramsche an der A1 zurückgelassen. Polizei und Technisches Hilfswerk haben den Müll am Dienstag beseitigt.