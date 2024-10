Stand: 09.10.2024 15:34 Uhr Vergewaltigung in Osnabrück: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Vergewaltiger in Osnabrück festgenommen. Der 46-Jährige steht im Verdacht, am letzten Septemberwochenende eine junge Frau nach einem Clubbesuch sexuell missbraucht zu haben. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei hatte der Mann sein Opfer in der Innenstadt angesprochen, ihr ins Gesicht geschlagen und sie anschließend auf einer Parkfläche vergewaltigt. Die Ermittler kamen ihm offenbar schnell auf die Spur, nur wenig später durchsuchten sie seine Wohnung. Dort konnten sie Bekleidung sicherstellen, die bei der Tat getragen wurde, hieß es. Der Osnabrücker wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück