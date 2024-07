Stand: 12.07.2024 19:57 Uhr Unwetter sorgen für Schäden im südlichen Niedersachsen

Unwetter haben in Südniedersachsen Schäden angerichtet. In Dissen (Landkreis Osnabrück) brachen laut Polizei Äste ab und beschädigten Wohngebäude. Menschen wurden dabei laut einem Polizeisprecher nicht verletzt. Die Polizei ging nach ersten Angaben von einem Gesamtschaden in dem Ort im Teutoburger Wald von rund 130.000 Euro aus. Der Südwesten Niedersachsens war von Starkregen und Gewitter betroffen. In Nordhorn in der Grafschaft Bentheim drangen Wassermassen in Teile des Klinikums ein - auch die Zufahrt zur Notaufnahme stand zwischenzeitlich unter Wasser, sagte ein Sprecher des Klinikums dem NDR Niedersachsen. Im Emsland löste laut Feuerwehr ein Blitzeinschlag einen Zimmerbrand aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Freitagabend kräftige Schauer und Gewitter in Teilen Niedersachsens erwartet. An der Nordseeküste seien teils auch Windböen der Stärke sieben möglich.

