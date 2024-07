Unwetter in Niedersachsen: Teile einer Klinik überschwemmt Stand: 13.07.2024 09:10 Uhr Unwetter sind am Freitagabend über den Südwesten von Niedersachsen gezogen. In Nordhorn drangen Wassermassen in ein Krankenhaus ein. Auch Dissen blieb nicht verschont.

Durch starken Wind in der Kleinstadt im Landkreis Osnabrück brachen Äste ab und beschädigten Häuser, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 130.000 Euro.

Klinikum Nordhorn: Auch Zufahrt zur Notaufnahme unter Wasser

Von Starkregen betroffen war Nordhorn in der Grafschaft Bentheim. Dort drangen Wassermassen in Teile des Klinikums ein. Auch die Zufahrt zur Notaufnahme habe zwischenzeitlich unter Wasser gestanden, so ein Sprecher zu NDR Niedersachsen. Im Emsland wiederum löste laut Feuerwehr ein Blitzschlag einen Zimmerbrand aus.

Überflutete Straßen und Keller im Süden Niedersachsens

Auch in der Region Braunschweig gab es Schäden. In den Landkreisen Gifhorn und Helmstedt mussten Feuerwehrleute umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste beseitigen, wie die Polizei auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte. Zudem waren Straßen, Keller und eine Kanalisation überflutet.

