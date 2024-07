Unwetter in Niedersachsen: Notaufnahme schließt, Zeltlager geräumt Stand: 13.07.2024 12:34 Uhr Unwetter sind am Freitagabend über Teile von Niedersachsen gezogen. In Nordhorn drangen Wassermassen in eine Klinik ein, die Notaufnahme musste kurzfristig schließen. Im Saterland räumte die Feuerwehr ein Zeltlager.

Wegen heftiger Schauer waren Feuerwehren in Ostfriesland, im Landkreis Cloppenburg, in der Grafschaft Bentheim und im Süden von Niedersachsen im Einsatz. In Wiesmoor mussten Einsatzkräfte vollgelaufene Keller leerpumpen, in der Gemeinde Südbrookmerland Häuser mit Sandsäcken schützen, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach drang auch Wasser in einen Verbrauchermarkt in Krummhörn ein und in Dornumersiel mussten Einsatzkräfte einen Campingplatz vom Wasser befreien.

Feuerwehr in Nordhorn bis spät in die Nacht im Einsatz

Im Landkreis Cloppenburg räumte die Feuerwehr ein Zeltlager mit 95 Kindern und 25 Betreuerinnen und Betreuern. In Nordhorn in der Grafschaft Bentheim waren Feuerwehrleute bis spät in die Nacht im Einsatz. Dort waren Wassermassen in eine Klinik eingedrungen, die Notaufnahme musste kurzfristig schließen. Zudem sorgte ein übergelaufenes Regenrückhaltebecken für zahlreiche vollgelaufene Keller in einem Wohngebiet. Mehrere Straßen waren zeitweise gesperrt. Es seien rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, so die Feuerwehr. Auch in den Landkreisen Gifhorn und Helmstedt waren Straßen, Keller und eine Kanalisation überflutet, wie die Polizei auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte.

Starker Wind in Dissen: 130.000 Euro Schaden

Doch nicht nur der Regen sorgte für Probleme, sondern auch starker Wind. In Dissen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) brachen Äste ab und beschädigten Häuser, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 130.000 Euro. Laut Feuerwehr wurde auch ein Seniorenheim beschädigt. Im Emsland wiederum löste laut Feuerwehr ein Blitzschlag einen Zimmerbrand aus.

DWD: Heute Starkregen an der Küste möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch heute wieder mit einzelnen Gewittern mit Starkregen - vor allem an der Küste. Am Sonntag könne es dann auch im ganzen Norden wieder stärker regnen. Im Westen von Niedersachsen bleibe es windig.

