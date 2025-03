Stand: 26.03.2025 10:31 Uhr Unter Maschine eingeklemmt: Mann nach Arbeitsunfall gestorben

Nach einem Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) ist ein 61-Jähriger gestorben. Der Mann war am Dienstagabend unter einer umgestürzten Maschine eingeklemmt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge hatte die Maschine an einem Zugfahrzeug gehangen und war nach dem Abmontieren umgekippt. Ersthelfer und Rettungskräfte konnten den Mann befreien, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort sei er seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

