Unfall mit Polizeiauto: Biker in Lebensgefahr

Bei einem Unfall mit einem zivilen Polizeifahrzeug in Bramsche (Landkreis Osnabrück) sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Ein 51-jähriger Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der 36-jährige Fahrer des Dienstwagens den Motorradfahrer offenbar beim Linksabbiegen übersehen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Biker lebensgefährliche Verletzungen zu, die beiden Pkw-Insassen wurden leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die stark beschädigten Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Lindenstraße wurde während der Bergungsarbeiten für vier Stunden gesperrt.

