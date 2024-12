Stand: 05.12.2024 11:13 Uhr Unfall in Surwold: Seniorin prallt gegen abgestellten Traktor

Bei einem Verkehrsunfall im emsländischen Surwold ist am Mittwochabend eine Autofahrerin verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 84-Jährige zwischen Papenburg und Sögel (Landkreis Emsland) unterwegs, so die Polizei. Dort übersah die Seniorin einen Traktor, der mit eingeschaltetem Warnblicklicht am Fahrbahnrand abgestellt war. Demnach stieß die 84-Jährige mit ihrem Wagen mit dem Traktor zusammen. Ihr Auto überschlug sich und die Fahrerin wurde im Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie befreien, anschließend kam die Autofahrerin in ein Krankenhaus.

