Stand: 07.10.2024 11:02 Uhr Unfall in Esterwegen: Motorradfahrer in Lebensgefahr

Ein 23-Jähriger ist in Esterwegen (Landkreis Emsland) bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er am Sonntagmorgen auf einem Motorrad auf der B401 aus Oldenburg kommend in Richtung Dörpen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min