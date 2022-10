Unfall bei Meppen: Busfahrer stirbt - Bus drohte abzustürzen

Stand: 04.10.2022 11:17 Uhr

In Meppen ist ein Busfahrer am Dienstagmorgen vermutlich in Folge eines medizinischen Notfalls ums Leben gekommen. Der Linienbus kam von der Straße ab und drohte zunächst, einen Hang hinabzustürzen.