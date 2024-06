Stand: 20.06.2024 09:52 Uhr Unfall bei Belm: 19-jährige Beifahrerin schwer verletzt

Eine 19-Jährige ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 51 bei Belm (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 21-jähriger Fahrer des Wagens, in dem die Frau als Beifahrerin saß, von der Fahrbahn ab. Die Ursache dafür ist demnach noch unklar. Das Auto fuhr laut Polizei erst gegen die mittlere und dann gegen die äußere Leitplanke. Andere Autos waren nicht beteiligt. Die 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min