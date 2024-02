Stand: 09.02.2024 09:22 Uhr Unfall auf B401 in Dörpen: Zwei Autos stoßen frontal zusammen

Auf einer Kreuzung in Dörpen (Landkreis Emsland) sind am Donnerstagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die 37 und 39 Jahre alten Fahrer hatten Glück im Unglück: Beide wurden nach Polizeiangaben nur leicht verletzt. Sie kamen aber vorsorglich ins Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Der 37-Jährige aus Dörpen wollte nach derzeitigem Ermittlungsstand abbiegen und übersah dabei offenbar den entgegenkommenden Wagen des 39-jährigen Hannoveraners. Die Bundesstraße 401 Richtung Oldenburg war für rund drei Stunden gesperrt.

