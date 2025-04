Stand: 12.04.2025 18:22 Uhr Unfall auf A30 mit drei Autos - zwei Menschen schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A30 zwischen Bissendorf und Melle-Gesmold (Landkreis Osnabrück) in Richtung Hannover sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das bestätigte der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück auf Anfrage des NDR Niedersachsen. Demnach hatte ein Lkw am Samstagnachmittag auf der Autobahn nach links zum Überholen ausgeschert. Zwei auf der Spur fahrende Autos hätten daraufhin abgebremst, ein drittes Auto sei auf das zweite aufgefahren und hätte es auf das erste geschoben. Die beiden Insassen aus dem zweiten Auto wurden schwer, die beiden aus dem dritten Auto leicht verletzt. Alle kamen in ein Krankenhaus. Der Verkehr lief laut Zentralem Verkehrsdienst während der Unfallaufnahme und dem Abschleppen der drei am Unfall beteiligten Autos über den Seitenstreifen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min