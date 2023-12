Stand: 03.12.2023 14:31 Uhr Unbekannte stehlen Teleskoplader im Wert von 750.000 Euro

In Neuenhaus (Grafschaft Bentheim) haben Unbekannte von einem Firmengelände sechs Teleskoplader im Gesamtwert von 750.000 Euro gestohlen. Die Einbrecher verschafften sich am frühen Samstagmorgen Zutritt zum Gelände in der Dietrich-Borggreve-Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einer der Teleskoplader wurde demnach nach dem Einbruch in der Nähe des Tatortes im Straßengraben gefunden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05943) 920 00 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

