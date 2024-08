Stand: 29.08.2024 06:21 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Papenburg

Unbekannte haben in Papenburg (Landkreis Emsland) am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei konnten sie dabei Geld entwenden, die Höhe ist aber noch unklar. Drei Verdächtige seien auf der Flucht. Derzeit befinden sich Spezialbeamte aus Hannover auf der Anreise nach Papenburg, die überprüfen sollen, ob an dem Tatort in einem Einkaufszentrum noch Sprengstoff ist. Menschen wurden offenbar nicht verletzt.

Karte: Hier gab es 2024 Geldautomatensprengungen oder Versuche

