Umstrittene Posts auf X: Gericht prüft Abberufung eines Schöffen

Stand: 19.10.2024 16:19 Uhr

War die Abberufung eines Schöffen am Amtsgericht in Bad Iburg gerechtfertigt? Diese Frage will das Gericht klären. Der Kommunalpolitiker hatte ausländer- und islamkritische Posts auf X veröffentlicht.