Umgang mit Missbrauch: Betroffenenrat zeigt Bischof Bode an Stand: 12.12.2022 07:44 Uhr Osnabrücks Bischof Bode nimmt Fälle sexualisierter Gewalt aus Sicht des Betroffenenrats weiter nicht ernst genug. Das Gremium hat ihn nach Informationen von NDR Niedersachsen kirchenrechtlich angezeigt.

Anlass für den Schritt sind laut Norddeutschem Betroffenenrat zwei vor Kurzem bekannt gewordene Fälle sexualisierter Gewalt, die Franz-Josef Bode als "Liebesbeziehung" deklariert und damit die Worte des mutmaßlichen Täters übernommen habe. Dabei ging es unter anderem um einen Fall in Ostercappeln - ein Priester soll dort jahrelang ein Mädchen missbraucht haben. Der Betroffenenrat hat Bischof Bode aufgefordert, sich zu verantworten - fernab rein strafrechtlicher Maßstäbe. Man erkenne zwar Fortschritte im Bistum Osnabrück, es handele aber immer noch nicht ausreichend opferorientiert.

VIDEO: Missbrauch im Bistum Osnabrück: Bestürzung in Ostercappeln (06.10.2022) (2 Min)

Erzbischof leitet Anzeige an Vatikan weiter

Der Betroffenenrat Nord hat sich mit seiner Anzeige an den Hamburger Erzbischof Stefan Heße gewandt. Dieser steht kirchenrechtlich den norddeutschen Diözesen Hamburg, Hildesheim und Osnabrück vor. Heße soll die Anzeige unverzüglich an die zuständigen Gremien in Rom weiterleiten. Diesen Weg sieht ein päpstliches Schreiben von 2019 vor, das den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche regelt. Nach den Vorgaben des Papstes haben die römischen Behörden 30 Tage Zeit, um auf die Anzeige zu reagieren.

Missbrauchsstudie sieht Versäumnisse bei Bode

Die Universität Osnabrück hatte im September eine Studie zu sexuellem Missbrauch im Bistum Osnabrückveröffentlicht. Die Autoren warfen der Diözese schwerwiegende Pflichtverletzungen gegenüber Betroffenen vor - auch während der Amtszeit von Bischof Bode. Dieser räumte daraufhin ein, "blind" gewesen zu sein und die Verantwortung übernehmen zu wollen. Einen Rücktritt lehnte er ab.

