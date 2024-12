Stand: 17.12.2024 10:25 Uhr Überfall: Räuber bedroht Frau in Bad Rothenfelde mit Messer

Die Polizei sucht einen jungen Mann, der am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) eine Frau überfallen haben soll. Nach Polizeiangaben bedrohte der Unbekannte die 39-Jährige am Mittwochabend mit einem Messer und entkam mit ihrem Handy und ihrer Geldbörse. Die Polizei Georgsmarienhütte sucht jetzt nach Zeugen für den Raubüberfall, der sich gegen 22 Uhr ereignet haben soll. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05401) 83160 zu melden. Der mutmaßliche Räuber ist den Angaben zufolge etwa 20 Jahre alt, relativ klein und schlank. Er habe eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und weiße Plateau-Sneaker getragen, hieß es.

