Stand: 17.03.2023 09:18 Uhr Trinkwasser in Osnabrück wird ab April teurer

Die Stadtwerke Osnabrück heben zum 1. April den Preis für das Trinkwasser an. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. 1.000 Liter Trinkwasser kosten dann 1,85 Euro. Das seien 18 Cent mehr als bisher, so ein Sprecher. Der Grundpreis für Trinkwasser soll aber gleich bleiben, die Erhöhung betreffe ausschließlich den Verbrauchspreis. Eine vierköpfige Familie, die rund 150.000 Liter verbraucht, zahle künftig etwa 27 Euro mehr pro Jahr, schätzen die Stadtwerke. Der Grund für die Preissteigerung: Die Stadtwerke Osnabrück mussten den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren deutlich mehr für die Reparatur und Instandhaltung der Wasserwerke und Leitungen zahlen. Das Trinkwasser-Verteilnetz ist rund 650 Kilometer lang.

Weitere Informationen Stadtwerke Osnabrück errichten neuen Trinkwasser-Speicher Der neue Hochbehälter entsteht im Stadtteil Lüstringen. Er soll zukünftig die Trinkwasserversorgung gewährleisten. (23.11.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.03.2023 | 08:30 Uhr