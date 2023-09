Tote 17-Jährige in Barenburg: Polizei fahndet nach Andreas Becker Stand: 13.09.2023 14:56 Uhr Nach dem Fund einer toten Jugendlichen im Landkreis Diepholz fahndet die Polizei nach dem 42-jährigen Andreas Becker. Er gilt als Tatverdächtiger und soll auch für einen Messerangriff in Sulingen verantwortlich sein.

Andreas Becker aus Kirchdorf ist mit seinem Auto, einem grauen VW Touran mit dem Kennzeichen DH-RK 5555, auf der Flucht. Nach Zeugenaussagen habe sich ein dringender Tatverdacht gegen den 42-Jährigen ergeben, so die Polizei am Mittwoch. Er steht im Verdacht, die 17-Jährige getötet zu haben, deren Leiche am Sonntagabend in Barenburg in einem Straßengraben entdeckt worden war. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05441) 97 12 00 bei der Polizei Diepholz zu melden

VIDEO: Erneute Spurensuche im Landkreis Diepholz (2 Min)

Zusammenhang mit Messerangriff in Sulingen vermutet

Aufmerksam wurden die Beamten auf Andreas Becker, weil in der Nacht zu heute eine 30-Jährige auf einem Mc-Donalds-Parkplatz in Sulingen mit einem Messer angegriffen wurde - rund sechs Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt. Der Angreifer flüchtete, anhand des Kennzeichens konnte die Polizei ihn jedoch identifizieren. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen dem Messerangriff und dem Tod der 17-Jährigen aus. "Es ist beides in einem engen Gebiet passiert, und die Vorgehensweise ist auch ähnlich", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Beide Opfer seien von vorne mit einem Messer am Oberkörper verletzt worden.

42-Jähriger stammt aus dem Landkreis Diepholz

Andreas Becker ist polizeibekannt, weil er vor Jahren bereits durch eine Straftat auffällig wurde. Weswegen der Mann aktenkundig ist, geben Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht bekannt. Von psychischen Problemen stehe nichts in den Akten. Bis zum Nachmittag durchsuchten Ermittler mehrere Häuser und Wohnungen im Großraum Sulingen, in denen Bezugspersonen des Mannes leben - ohne Erfolg.

Polizei warnt vor möglichem Täter

Die Polizei warnt die Bevölkerung vor dem 42-Jährigen. Es könne gefährlich sein, sich ihm zu nähern. Möglicherweise trage er noch ein Messer bei sich. "Wir raten den Menschen, dass sie vorsichtig sind, dass man eher zu zweit unterwegs ist, dass man ein Handy mit sich führt und einsame Situationen und Gegenden meidet", sagte die Polizeisprecherin. Die Polizei geht inzwischen im Fall der Attacke aus der Nacht von einem versuchten Tötungsdelikt aus, im Fall der toten 17-Jährigen von Mord.

Ist der Fundort "Schwarzer Dieken" auch der Tatort?

Die Jugendliche war den Angaben zufolge am Sonntag auf Inline-Skates zwischen den Feldern in Barenburg unterwegs gewesen. Gegen 19 Uhr entdeckte ein Fahrradfahrer ihre Leiche in dem Graben neben der Fahrbahn der Straße "Schwarzer Dieken". Ob es sich bei dem Fundort auch um den Tatort handelt, ist noch unklar. Eine 25-köpfige Mordkommission namens "Inliner" ermittelt in dem Fall.

Anwohner, Spaziergänger, Landwirte: Wer hat was beobachtet?

Die Ermittler suchen auch mögliche Zeugen, insbesondere Anwohner, Spaziergänger und Landwirte, die am Sonntagabend zwischen 18 und 19 Uhr etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können. Sie sollen sich bei der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer (05441) 97 10 melden. Das Zeitfenster sei absichtlich so gewählt, da die 17-Jährige nach Angaben des Polizeisprechers kurz vorher noch Kontakt per Mobiltelefon zu Freunden und Angehörigen hatte.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen 2 Min Getötete 17-Jährige in Straßengraben bei Barenburg entdeckt (12.09.2023) Die Jugendliche war dort offenbar mit Inlineskates unterwegs. Eine 25-köpfige Mordkommission der Polizei ermittelt. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.09.2023 | 14:00 Uhr