Tote 17-Jährige in Barenburg: 42-jähriger Tatverdächtiger gefasst Stand: 13.09.2023 20:54 Uhr Nach dem Fund einer toten 17-Jährigen in Barenburg und einem Messerangriff in Sulingen im Landkreis Diepholz hat die Polizei einen 42-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe von Schwarmstedt gefasst.

Der Mann sei widerstandslos durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Eine Stunde zuvor war den Angaben zufolge ganz in der Nähe, in Marklendorf bei Schwarmstedt, das Fluchtfahrzeug des Tatverdächtigen gefunden worden. Am Nachmittag hatte das Amtsgericht Verden Haftbefehle wegen der Tatvorwürfe des vollendeten und versuchten Totschlags erlassen sowie eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Nach Zeugenaussagen habe sich ein dringender Tatverdacht gegen den 42-Jährigen aus Kirchdorf bei Sulingen ergeben, so die Polizei am Mittwoch.

Verdächtiger soll 17-Jährige in Barenburg getötet haben

Der Kirchdorfer steht im Verdacht, die 17-Jährige getötet zu haben, deren Leiche am Sonntagabend in Barenburg in einem Straßengraben entdeckt worden war. Die Fahndung nach dem 42-Jährigen und seinem Fluchtfahrzeug lief den ganzen Mittwoch in Norddeutschland auf Hochtouren.

Zusammenhang mit Messerangriff in Sulingen vermutet

Aufmerksam wurden die Beamten auf den jetzt Gefassten, weil in der Nacht auf Mittwoch eine 30-Jährige auf einem Mc-Donalds-Parkplatz in Sulingen mit einem Messer angegriffen wurde - rund sechs Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt. Der Angreifer flüchtete, anhand des Kennzeichens konnte die Polizei ihn jedoch identifizieren. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen dem Messerangriff und dem Tod der 17-Jährigen aus. "Es ist beides in einem engen Gebiet passiert, und die Vorgehensweise ist auch ähnlich", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Beide Opfer seien von vorne mit einem Messer am Oberkörper verletzt worden.

42-Jähriger soll wegen Entführung verurteilt worden sein

Der Tatverdächtige ist polizeibekannt. Nach Medienberichten ist der 42-Jährige bereits zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden, weil er vor sieben Jahren versucht haben soll, einen 14-Jährigen zu entführen. Die Staatsanwaltschaft wollte das bisher nicht kommentieren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der 42-Jährige seine Opfer zufällig ausgewählt und diese unkontrolliert attackiert. Die Polizei hatte die Bevölkerung vor dem Mann gewarnt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.09.2023 | 20:00 Uhr