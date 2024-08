Stand: 11.08.2024 16:04 Uhr Tödlicher Verkehrsunfall an der niederländischen Grenze

In Getelo (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 45-jähriger Rennradfahrer an einer Kreuzung das Auto eines 64-Jährigen übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der niederländische Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der Pkw-Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

