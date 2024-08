Stand: 22.08.2024 20:03 Uhr Tödlicher Unfall in Diepholz: 70-Jährige kommt ums Leben

Bei einem Unfall in Diepholz ist Donnerstagvormittag eine 70 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei war sie Beifahrerin eines 71-Jährigen: Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte er wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 70-Jährige sei so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort starb, so die Polizei. Der 71-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Lohner Straße war zeitweise voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

VIDEO: Diepholz: Tödlicher Unfall nach medizinischem Notfall (1 Min)

