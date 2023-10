Tödlicher Unfall im Emsland: Auto wird in zwei Teile gerissen Bei einem Unfall im Landkreis Emsland ist am Montag ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Polizei stieß er mit einem anderen Pkw samt Wohnanhänger zusammen. Sein Auto wurde in zwei Teile gerissen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 34-Jährige am Abend zwischen den Orten Sögel und Werlte unterwegs, als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar das entgegenkommende Gespann, es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 34-Jährigen den Angaben zufolge in zwei Teile gerissen. Er starb noch am Unfallort.

Vier weitere Menschen teils schwer verletzt

Die vier Insassen des zweiten Unfallwagens wurden teils schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach musste die 36-jährige Fahrerin von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr 42-jähriger Beifahrer sowie zwei Kinder im Alter von einem und vier Jahren wurden leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

