Tödlicher Unfall bei Haselünne: Auto fährt frontal gegen Lkw

In Haselünne (Landkreis Emsland) ist Dienstagmorgen ein Auto frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Laut Polizei war er auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geraten. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Landstraße 54 zwischen Sögel und Haselünne wird an der Unfallstelle noch stundenlang gesperrt sein, so eine Polizeisprecherin. Sie spricht von einem "Trümmerfeld".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.08.2023 | 08:30 Uhr