Tödlicher Unfall bei Bramsche: Ermittlungen gegen 87-Jährigen Stand: 12.06.2023 09:31 Uhr Nach einem tödlichen Motorrad-Unfall in der Nähe von Bramsche (Landkreis Osnabrück) ermittelt die Polizei gegen einen 87-Jährigen. Er hatte laut Polizei drei Motorradfahrern die Vorfahrt genommen.

Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und zwei Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger Tötung gegen den 87-Jährigen ein. Der Autofahrer war am Sonntagnachmittag von einer Seitenstraße auf die B218 gefahren. Ein dort fahrender 44-jähriger Motorradfahrer kollidierte frontal mit dem Auto des 87-Jährigen. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein 56-jähriger Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, der 87-Jährige leichte. Beide kamen in Krankenhäuser. Der dritte Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern.

Bundesstraße bei Bramsche war wegen Unfall gesperrt

Die beiden Motorräder und das Auto waren bei dem Unfall am Sonntag stark beschädigt worden. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Fahrzeuge. Die Bundesstraße war im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.06.2023 | 07:30 Uhr