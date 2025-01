Stand: 19.01.2025 09:58 Uhr Tödlicher Unfall auf der A30: Auto erfasst 19-Jährigen

In der Nacht zu Sonntag hat sich auf der Autobahn 30 bei Isterberg (Landkreis Grafschaft Bentheim) ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 2.28 Uhr erfasste ein Fahrzeug einen 19 Jahre alten Mann, der aus unbekannten Gründen auf die Fahrbahn gelaufen war. Der 19-Jährige saß als Beifahrer in einem Auto, das in Richtung Niederlande unterwegs war und auf dem Standstreifen gehalten hatte. Wie die Polizei mitteilte erlag der 19-Jährige am Unfallort seinen Verletzungen. Die vier Insassen des Unfallautos im Alter von 28, 23, 42 und 44 Jahren seien bei der Kollision leicht verletzt worden. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt.